Фонсека: буду рад встретиться с Джоковичем в первом или втором круге «Ролан Гаррос»

65-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что был бы не против сразиться с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первых кругах «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда мы приезжали на «Шлемы» играть квалификации, я всегда говорил тренеру: «Если пройду в основную сетку, я хочу сыграть с [Новаком] Джоковичем». Потому что это, вероятно, одна из последних возможностей. Надеюсь, что смогу сыграть против него.

Я был бы рад встретиться с Джоковичем в первом или втором круге. Постараюсь показать свой лучший теннис – и результат не имеет значения, я просто буду этим наслаждаться.

Мне нравится играть с сеяными, мне нравится сталкиваться с препятствиями. Я играю без давления, так что думаю, что могу действовать хорошо. Мне нравится играть, когда меня поддерживают болельщики, и я хотел бы получить такой опыт. Некоторые игроки выбрали бы встретиться с «лёгкими» соперниками в начале, но я хочу играть против икон тенниса», — приводит слова Фонсеки пресс-служба «Ролан Гаррос».