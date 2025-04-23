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Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 22 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 22 апреля
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22 апреля прошёл первый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, Испания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных встреч.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Результаты матчей (частично):

Кэролайн Доулхайд (США) – Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 4:6;
Александра Эала (Филиппины, WC) – Виктория Томова (Болгария) – 6:3, 6:2;
Лючия Бронцетти (Италия) – Наоми Осака (Япония) — 6:4, 2:6, 6:4;
Мари Боузкова (Чехия) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:2, 4:6, 6:1;
Кэти Бултер (Великобритания) — Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1;
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Варвара Грачёва (Франция) – 3:6, 6:1, 6:4;
Хейли Баптист (США, WC) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 5:7, 7:6 (7:4).

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