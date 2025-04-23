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«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля
Роман Сафиуллин
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Сегодня, 23 апреля, в Мадриде стартует турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня и представляет наиболее заметные матчи первого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1-й круг. Расписание на 23 апреля (время начала — мск):

  • 12:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 13:30. Бенжамен Бонзи (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, WC);
  • 13:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC);
  • 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хауме Мунар (Испания);
  • 15:00. Корентен Муте (Франция) — Гарол Майо (Франция, Q);
  • 16:30. Алекс Михельсен (США) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 16:30. Фабио Фоньини (Италия, Q) — Ласло Джере (Сербия);
  • 18:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Флавио Коболли (Италия);
  • 19:30. Гаэль Монфис (Франция) — Борна Гойо (Хорватия, Q).
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