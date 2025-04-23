«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля

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Сегодня, 23 апреля, в Мадриде стартует турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня и представляет наиболее заметные матчи первого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1-й круг. Расписание на 23 апреля (время начала — мск):