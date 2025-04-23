Янник Синнер и Андрей Рублёв попали в заявку на турнир ATP-500 в Гамбурге

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв примет участие в турнире категории АТР-500 в немецком Гамбурге. Об этом стало известно из заявки, которая была опубликована на официальном сайте соревнований.

Вместе с ним на грунтовые корты выйдет также первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

На турнир также заявлены датчанин Хольгер Руне, итальянец Лоренцо Музетти, американцы Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда и Маркос Гирон. Среди участников числятся грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, француз Уго Умбер и чех Якуб Меншик.

Соревнования в Гамбурге пройдут с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом является француз Артюр Фис.