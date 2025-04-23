Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер и Андрей Рублёв попали в заявку на турнир ATP-500 в Гамбурге

Янник Синнер и Андрей Рублёв попали в заявку на турнир ATP-500 в Гамбурге
Андрей Рублёв
Комментарии

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв примет участие в турнире категории АТР-500 в немецком Гамбурге. Об этом стало известно из заявки, которая была опубликована на официальном сайте соревнований.

Вместе с ним на грунтовые корты выйдет также первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

На турнир также заявлены датчанин Хольгер Руне, итальянец Лоренцо Музетти, американцы Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Себастьян Корда и Маркос Гирон. Среди участников числятся грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, француз Уго Умбер и чех Якуб Меншик.

Соревнования в Гамбурге пройдут с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом является француз Артюр Фис.

Материалы по теме
«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android