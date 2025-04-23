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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля
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Сегодня, 23 апреля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 23 апреля (время — московское):

  • 12:00. Анастасия Севастова (Латвия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
  • 12:00. Кэти Волынец (США) — Петра Квитова (Чехия).
  • 14:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
  • 15:00. Эшлин Крюгер (США) — Анастасия Потапова (Россия).
  • 15:00. Анна Блинкова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия).
  • 16:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия).
  • 16:30. Франческа Джонс (Великобритания) — Даяна Ястремская (Украина).
  • 18:00. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ольга Данилович (Сербия).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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