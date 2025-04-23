Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 23 апреля
Сегодня, 23 апреля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 23 апреля (время — московское):
- 12:00. Анастасия Севастова (Латвия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
- 12:00. Кэти Волынец (США) — Петра Квитова (Чехия).
- 14:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
- 15:00. Эшлин Крюгер (США) — Анастасия Потапова (Россия).
- 15:00. Анна Блинкова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия).
- 16:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия).
- 16:30. Франческа Джонс (Великобритания) — Даяна Ястремская (Украина).
- 18:00. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ольга Данилович (Сербия).
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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