Севастова — Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Мадриде
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Сегодня, 23 апреля, пройдёт матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встретятся не имеющая рейтинг представительница Латвии Анастасия Севастова и 47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 12:00 по московскому времени.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:00 МСК
Анастасия Севастова
А. Севастова
Не начался
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Счёт личных встреч — 7-0 в пользу Павлюченковой. Впервые они сыграли друг с другом ещё на Australian Open — 2010, а предыдущий поединок был в Мельбурне в 2021 году.
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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