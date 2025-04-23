Севастова — Павлюченкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Мадриде

Сегодня, 23 апреля, пройдёт матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встретятся не имеющая рейтинг представительница Латвии Анастасия Севастова и 47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 12:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 7-0 в пользу Павлюченковой. Впервые они сыграли друг с другом ещё на Australian Open — 2010, а предыдущий поединок был в Мельбурне в 2021 году.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.