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Карлос Алькарас рассказал об идее своего документального сериала

Карлос Алькарас рассказал об идее своего документального сериала
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об идее своего документального сериала, а также о том, каково было год жить с камерами вокруг.

Сериал выйдет сегодня, 23 апреля, на платформе Netflix.

«Идея состояла в том, чтобы рассказать историю мальчика из Эль-Пальмара, который мечтал играть в теннис, и мы наконец осуществили это. Это мой образ жизни, посещение турниров, тренировки.

Сначала это был своего рода процесс адаптации. Быть естественным, быть собой, несмотря на камеры. Больше всего я беспокоился о своей семье и команде, они не так привыкли к камерам. Я был удивлён тем, как они вели себя, как будто вокруг и не было камер. Команда проделала исключительную работу, мы чувствовали себя непринуждённо всё время», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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