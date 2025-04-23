Алькарас: каждый турнир для меня важен, это мотивирует

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих дальнейших целях в теннисе.

«Всегда есть новые вызовы. Мы хотим продолжать понемногу оставлять свой след в истории тенниса. Амбиции — это то, что заставляет нас каждый день стараться совершенствоваться. У меня остался один турнир «Большого шлема», Australian Open, и я надеюсь, что однажды смогу его выиграть. Каждый турнир для меня важен, и это меня мотивирует», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас сыграет на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), который проходит с 23 апреля по 4 мая.