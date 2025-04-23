Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф высказалась об ожиданиях от турнира WTA-1000 в Мадриде

Кори Гауфф высказалась об ожиданиях от турнира WTA-1000 в Мадриде
Кори Гауфф
Комментарии

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась ожиданиями от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Матч против Паолини в Штутгарте был очень тяжёлым, но я чувствую, что моё состояние значительно улучшилось после Майами. Я приезжаю сюда с большой уверенностью. Ко мне всегда очень хорошо относились на этом турнире. Однако тут я приобрела больше опыта, чем побед», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

В 2024 году Гауфф в 1/8 финала уступила соотечественнице Мэдисон Киз. На этот раз она начнёт соревнования с сильнейшей в матче британки Франчески Джонс и украинки Даяны Ястремской.

Материалы по теме
Мирра, Соболенко и Гауфф. Как нейросеть видит топ-теннисисток тура
Истории
Мирра, Соболенко и Гауфф. Как нейросеть видит топ-теннисисток тура
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android