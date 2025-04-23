Кори Гауфф высказалась об ожиданиях от турнира WTA-1000 в Мадриде

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась ожиданиями от участия в турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Матч против Паолини в Штутгарте был очень тяжёлым, но я чувствую, что моё состояние значительно улучшилось после Майами. Я приезжаю сюда с большой уверенностью. Ко мне всегда очень хорошо относились на этом турнире. Однако тут я приобрела больше опыта, чем побед», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

В 2024 году Гауфф в 1/8 финала уступила соотечественнице Мэдисон Киз. На этот раз она начнёт соревнования с сильнейшей в матче британки Франчески Джонс и украинки Даяны Ястремской.