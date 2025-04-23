Украинка Леся Цуренко рассказала, как идёт процесс в суде Нью-Йорка по иску к WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась подробностями по поводу своего иска против WTA в суд Нью-Йорка.

«У меня могут возникнуть проблемы, если я скажу слишком много. Такие случаи строго конфиденциальны.

Это существенный иск. Часть его касается защиты меня как члена украинской команды и как украинки, а часть касается меня как личности. Суть можно сформулировать как «небрежное обращение». Я публично рассказала о неприятном разговоре, который состоялся у меня с бывшим генеральным директором WTA Стивом Саймоном в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Не секрет, что он мне сказал какие-то вещи.

Я прошла через длительный внутренний процесс. Даже в Индиан-Уэллсе обратилась к всевозможным представителям WTA — психологу, вице-президенту, супервайзерам, сотрудникам по работе с игроками и главе службы безопасности. Все там слышали о произошедшем, но ничего не сделали. То, что он мне сказал, было ужасно. И это было полностью проигнорировано.

Было три внутренних расследования. Я знаю результаты двух из них, а о третьем, которое касается главы службы безопасности, мне не сообщили. Я даже не знаю, делает ли WTA что-то ещё по этому поводу. Я подозреваю, что нет. Два расследования начались и велись на протяжении года практически параллельно. Третье тоже длится год или больше, но безрезультатно.

Хотела подать жалобу на генерального директора, но побоялась последствий. Поэтому мой тренер Никита Власов подал её вместо меня, где-то через месяц после того разговора. От WTA просто не было ответа.

На каком этапе сейчас находится дело в суде Нью-Йорка? Мы находимся на этапе финализации претензий сторон, но точно не могу сказать. Ситуация будет постепенно развиваться в ходе судебного процесса», — приводит слова Цуренко ua.tribuna.com.