Хачанов, Рууд, Димитров и Фриц сыграют на турнире ATP-250 в Женеве

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт за неделю до «Ролан Гаррос». Об этом стало известно из заявки, которая была опубликована на официальном сайте соревнований.

На турнире примет участие один представитель топ-10 рейтинга — четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц. Кроме того, на турнир также заявлены норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров, чех Томаш Махач, австралиец Алексей Попырин, поляк Хуберт Хуркач и канадец Денис Шаповалов.

Соревнования в Женеве пройдут с 18 по 24 мая. Действующий чемпион турнира — норвежец Каспер Рууд.