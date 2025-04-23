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«Шквал сообщений, где россияне сошли с ума». Цуренко — о комментариях из-за иска к WTA

«Шквал сообщений, где россияне сошли с ума». Цуренко — о комментариях из-за иска к WTA
Леся Цуренко
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Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что её иск против WTA не направлен против российских и белорусских теннисистов. Она также подчеркнула, что из-за этого получает много критики в соцсетях, в которой пользователи уверены в её антироссийской позиции.

– Как вы отнеслись к реакции WTA на ваше заявление об обращении в суд?
— Мне кажется, что они опять не понимают. Иск, что ли, не читали? Честно, я не знала, что от них была какая-то реакция.

Это недоразумение, ведь в иске я говорю о халатности WTA по отношению к украинцам в невероятно трудное время и эмоциональном ущербе, который я понесла. Я не требую, чтобы забанили российских или белорусских игроков. Там ни слова об этом.

Кстати, некоторые россияне об этой ситуации именно так и думают. У меня просто шквал сообщений в соцсетях, где россияне сошли с ума. У них какое-то обострение их больных голов, пишут мне страшные вещи, — приводит слова Цуренко ua.tribuna.com.

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