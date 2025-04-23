Кори Гауфф прокомментировала неприятный инцидент с Эммой Радукану в Дубае

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф высказалась по поводу преследования британской спортсменки Эммы Радукану незнакомым мужчиной.

«Я всегда чувствовала себя в безопасности на теннисном корте, у меня никогда не было проблем ни с кем. То, что случилось с Радукану, было очень сложным, потому что она также пострадала в отеле. Но я думаю, что тур делает всё возможное, чтобы обеспечить нашу безопасность», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Напомним, Радукану не смогла сдержать слёз по ходу матча первого круга на турнире в Дубае. Выяснилось, что перед матчем неизвестный мужчина подошёл к Радукану на публике, передал ей некую записку, сфотографировал её и продемонстрировал поведение, которое «обеспокоило теннисистку».