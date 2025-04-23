Даниил Медведев и Карен Хачанов провели совместную тренировку на «Мастерсе» в Мадриде

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов провели совместную тренировку на турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом сообщил корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

10-я ракетка мира Даниил Медведев начнёт выступления в Мадриде со второго круга. Там он встретится с сильнейшим в противостоянии итальянца Фабио Фоньини (квалифаер) и серба Ласло Джере. Карен Хачанов выйдет на корт с сильнейшим в матче между американцем Райлли Опелкой и австралийцем Ринки Хидзикатой.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде (Испания) является другой российский теннисист Андрей Рублёв.