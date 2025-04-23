«Есть привилегия требовать изменений». Гауфф — о письме ведущих игроков в адрес WTA и ATP

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о письме, которое ведущие теннисисты направили в адрес WTA и ATP с просьбой о встрече и повышении уровня призовых и распределении доходов от игры.

«Распределение финансов в теннисе не похоже на то, как это происходит в других видах спорта. Только игроки, находящиеся на вершине, могут получить выгоду, но не те, кто внизу. В других видах такого не происходит. У нас есть привилегия быть на вершине и иметь возможность требовать изменений, поэтому мы и отправили письмо с надеждой на скорую встречу. Но также прекрасно понимаем, что мы — элитные спортсменки и у нас есть привилегия зарабатывать большие деньги очень простым способом. Будучи таковой, я наблюдаю за другими видами спорта, где таких привилегий нет. Мы должны поблагодарить Билли Джин Кинг за то, что она сделала для тенниса», — приводит слова Гауфф Punto de Break.