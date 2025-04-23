Фонсека: мне не нравятся сравнения. Не хочу быть следующим Куэртеном, хочу быть собой

65-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека признался, что ему не нравится сравнение со своим титулованным соотечественником, трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Густаво Куэртеном.

— Вас тяготят ожидания?

— Иногда да. Когда говорят, что я стану следующим Гугой (Куэртеном), мне не очень нравятся сравнения. У каждого своя история, и каждый может выиграть что-то своё. Я не хочу быть следующим Гугой, я хочу быть Жоао Фонсекой. Надеюсь, смогу сделать что-то подобное ему, но я работаю над созданием своей собственной истории, — приводит слова Фонсеки AS.