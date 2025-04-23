Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Мадриде

Сегодня, 23 апреля, пройдёт матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встретятся родные сёстры, российские теннисистки 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова, занимающая в рейтинге 54-ю строчку.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова, начало которой запланировано на не ранее 16:30 по московскому времени.

27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграют друг с другом на турнире.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.