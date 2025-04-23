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Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Мадриде

Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча 1-го круга в Мадриде
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Сегодня, 23 апреля, пройдёт матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором встретятся родные сёстры, российские теннисистки 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова, занимающая в рейтинге 54-ю строчку.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова, начало которой запланировано на не ранее 16:30 по московскому времени.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 16:55 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграют друг с другом на турнире.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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