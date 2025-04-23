«Нужно оставаться скромным». Жоао Фонсека — о повышенном внимании к себе

65-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о роли своей семьи в своём воспитании на фоне большого внимания со стороны СМИ в столь юном возрасте.

«Моя семья очень помогла мне сохранять холодную голову и твёрдо стоять на ногах. Нужно оставаться скромным. Мои родители всегда мне это говорили. Слава богу, они очень помогли мне со всеми этими изменениями. Мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы стать хорошим игроком, и я доволен тем, как у меня со всем получается. Но я всегда говорю, что это только начало, и нужно оставаться скромным и усердно работать», — приводит слова Фонсеки AS.