Роман Сафиуллин потерпел поражение от Артура Риндеркнеша на старте «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин уступил в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга). Счёт — 7:6 (7:4), 6:1 в пользу француза.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Сафиуллин сумел реализовать один брейк-пойнт и выполнить две подачи навылет. На его счету также две двойные ошибки. Риндеркнеш выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде престижных соревнований на грунте Артур Риндеркнеш встретится с норвежцем Каспером Руудом.