Роман Сафиуллин потерпел поражение от Артура Риндеркнеша на старте «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин уступил в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга). Счёт — 7:6 (7:4), 6:1 в пользу француза.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Сафиуллин сумел реализовать один брейк-пойнт и выполнить две подачи навылет. На его счету также две двойные ошибки. Риндеркнеш выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде престижных соревнований на грунте Артур Риндеркнеш встретится с норвежцем Каспером Руудом.
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