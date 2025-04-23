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Роман Сафиуллин потерпел поражение от Артура Риндеркнеша на старте «Мастерса» в Мадриде

Роман Сафиуллин потерпел поражение от Артура Риндеркнеша на старте «Мастерса» в Мадриде
Роман Сафиуллин
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Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин уступил в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга). Счёт — 7:6 (7:4), 6:1 в пользу француза.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Сафиуллин сумел реализовать один брейк-пойнт и выполнить две подачи навылет. На его счету также две двойные ошибки. Риндеркнеш выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде престижных соревнований на грунте Артур Риндеркнеш встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
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