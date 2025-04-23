Кэти Волынец обыграла Петру Квитову и встретится с Дианой Шнайдер во втором круге Мадрида
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70-я ракетка мира американская теннисистка Кэти Волынец вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» чешку Петру Квитову — 6:4, 6:0.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
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|6
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Петра Квитова
П. Квитова
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Волынец выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Квитовой один эйс, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
Во втором круге «тысячника» в Мадриде Кэти Волынец сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (13-я сеяная).
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