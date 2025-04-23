Кэти Волынец обыграла Петру Квитову и встретится с Дианой Шнайдер во втором круге Мадрида

70-я ракетка мира американская теннисистка Кэти Волынец вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» чешку Петру Квитову — 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Волынец выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Квитовой один эйс, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором круге «тысячника» в Мадриде Кэти Волынец сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (13-я сеяная).