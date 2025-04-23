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Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире WTA-1000 в Мадриде

Определилась первая соперница Анны Калинской на турнире WTA-1000 в Мадриде
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116-я ракетка мира французская теннисистка Диан Парри вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла румынку Ирину Бегу (75-й номер рейтинга) — со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Парри выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бегу три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге «тысячника» в Мадриде Диан Парри, попавшая в основную сетку через квалификацию, сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской (30-я сеяная).

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