Роман Сафиуллин объяснил поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 1:6.

«При подаче на первый сет не зажало, просто хотел пожёстче подать, случилась двойная. Потом ошибся слева при обводке и допустил лёгкую ошибку справа. Была неуверенность в последнем мяче. Так сет уплыл.

А во второй партии он реально заиграл лучше, стал круто подавать, очень высокий процент», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.