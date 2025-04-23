Роман Сафиуллин объяснил поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 1:6.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«При подаче на первый сет не зажало, просто хотел пожёстче подать, случилась двойная. Потом ошибся слева при обводке и допустил лёгкую ошибку справа. Была неуверенность в последнем мяче. Так сет уплыл.
А во второй партии он реально заиграл лучше, стал круто подавать, очень высокий процент», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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