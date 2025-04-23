Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин объяснил поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Роман Сафиуллин объяснил поражение в первом круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин прокомментировал поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (76-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:7 (4:6), 1:6.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«При подаче на первый сет не зажало, просто хотел пожёстче подать, случилась двойная. Потом ошибся слева при обводке и допустил лёгкую ошибку справа. Была неуверенность в последнем мяче. Так сет уплыл.

А во второй партии он реально заиграл лучше, стал круто подавать, очень высокий процент», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Артура Риндеркнеша на старте «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android