Роман Сафиуллин: я потерял уверенность в себе и ударах
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Российский теннисист 73-я ракетка мира Роман Сафиуллин заявил о проблемах, которые испытывает в последнее время. Сегодня, 23 апреля, он уступил на старте «Мастерса» в Мадриде французу Артуру Риндеркнешу.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
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Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Это длится с прошлого года. Потерял уверенность в себе, в ударах. И пока не получается её вернуть.
Мы тренировались, готовились максимально как могли. Пока не получается. Я сам задаюсь этими вопросами и пытаюсь на них ответить, чтобы наконец-то показывать более стабильную игру. Пока я ещё в процессе. На какие-то вопросы ответы нашёл, на какие-то нет. Я надеюсь, что работа, которую мы проводим, приведёт к повышению уровня и результатов», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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