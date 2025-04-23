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Белинда Бенчич стала второй теннисисткой в 2025 году по числу «баранок» в матчах

Белинда Бенчич стала второй теннисисткой в 2025 году по числу «баранок» в матчах
Белинда Бенчич
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Швейцарская теннисистка 42-я ракетка мира Белинда Бенчич в четвёртый раз за 2025 год выиграла сет всухую — 6:0. По этому показателю она стала второй в туре, уступая только польской спортсменке Иге Швёнтек, в активе которой восемь «баранок».

Сегодня, 23 апреля, Белинда Бенчич переиграла в первом круге WTA-1000 в Мадриде (Испания) турчанку Зейнеп Сёнмез со счётом 6:0, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 14:05 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Ранее российская теннисистка 47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, неожиданно проиграв в первом круге представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 5:7.

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