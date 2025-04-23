Соболенко — о допинге: я стала гораздо осторожнее и осознаю опасность, в которой находимся

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что стала намного осторожнее с приёмом еды и прочих веществ на фоне допинг-скандалов в 2024 году.

«Я стала гораздо осторожнее и осознаю опасность, в которой мы находимся, с тех пор как произошли случаи, о которых мы все знаем. Я пью и ем только то, что могу максимально контролировать и что мне даёт моя команда. Я очень осторожна с тем, кто находится рядом со мной, к кому я прикасаюсь и так далее. У кого-то может быть крем с запрещённым веществом, и он может попасть в мой организм, так что… Это довольно страшно, но так оно и есть», — приводит слова Соболенко Punto de Break.