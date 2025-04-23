Соболенко высказала мнение о двухнедельных турнирах и системе определения аутов на грунте

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы по поводу длительности турниров WTA, а также об автоматической системе определения аутов на грунте.

«Я предпочитаю двухнедельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет больше расслабиться, сходить поужинать с командой и погулять по городу. Возможно, через несколько лет мне это будет не так интересно и я предпочту проводить больше времени дома, но сейчас у меня такое мнение.

Что касается судейства, я всегда предпочитаю автоматическую систему, потому что бывают ситуации, когда судьи на вышке могут ошибаться. Отметки, которые видны на корте, не всегда соответствуют действительности из-за траектории и скорости мяча», — приводит слова Соболенко Punto de Break.