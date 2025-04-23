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Соболенко — о финале Мадрида-2024: горжусь, что была главным героем в такой дуэли

Соболенко — о финале Мадрида-2024: горжусь, что была главным героем в такой дуэли
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила прошлогодний финал на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соболенко проиграла в трёхчасовом триллере польке Иге Швёнтек — 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

«Я очень рада быть здесь. На этом турнире я всегда чувствовала себя очень комфортно. Я старалась никогда не думать о финале прошлого года, но, вернувшись сюда, неизбежно вспоминаю. Было впечатляющее зрелище, и я доказала себе, что могу играть на очень высоком уровне на грунте. Поражение в том матче было для меня очень огорчительным, но, по правде говоря, я горжусь тем, что была главным героем в такой дуэли», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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