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Новак Джокович: в этом году у меня не очень хорошие результаты

Новак Джокович: в этом году у меня не очень хорошие результаты
Новак Джокович
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих шансах на успех на «Мастерсе» в Мадриде.

«Я всегда настроен оптимистично, но не знаю, являюсь ли я одним из фаворитов. В этом году у меня не очень хорошие результаты. Уровень, к которому я стремлюсь, может прийти здесь или на «Ролан Гаррос». Надеюсь, что он будет здесь.

Всегда испытываю очень положительные эмоции, когда возвращаюсь в Мадрид. Испания — это страна, которую я очень люблю. Я трижды выигрывал «Мастерс» в Мадриде за свою карьеру, сыграв в выдающихся матчах против Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Я не так много играл здесь за последние шесть или семь лет, но скучал по местной публике, потому что они хорошо знают этот вид спорта и очень его уважают. У меня хорошее предчувствие, и я надеюсь провести замечательный турнир», — приводит слова Джоковича We love tennis.

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