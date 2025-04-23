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Арина Соболенко: на грунте нужно иметь хороший тактический интеллект

Арина Соболенко: на грунте нужно иметь хороший тактический интеллект
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о сложностях адаптации к игре на грунте.

«Игра на грунте даёт вам дополнительное время при ударе. Раньше это приводило меня в замешательство. В голову приходило много идей, и я допускала ошибки. Вы должны быть физически подготовлены, но прежде всего иметь хороший тактический интеллект. Я думаю, что на этом покрытии можно добиться наибольшего улучшения во всех аспектах игры», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

На этой неделе Арина Соболенко принимает участие в грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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