Даниил Медведев ответил, чем теннис отличается от покера

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил теннис с покером.

— Существует такое понятие, что теннис — это шахматы в движении. Ты говорил, что в покер любишь играть и был бы неплохим покеристом. А можно сказать, что теннис — это покер в движении?

— Нет, в покере слишком много удачи. Удачи в том плане, что они же как играют. Там все профессионалы, и, если у него 55−60%, он доволен, потому что он знает, что если он весь год будет так выставляться, то он всё равно будет в выигрыше. Но часто они проигрывают. В теннисе, конечно, немножко всё-таки по-другому, я бы сказал. Если ты как раз таки во время матча ведёшь на 55−60% игру, то в основном ты выигрываешь, не считая некоторых обидных поражений, с матчболов особенно. Или где-то подавал на матч и так далее. Поэтому, наверное, с покером я бы всё-таки теннис не сравнил, да и с шахматами тоже тяжело сравнить. Это другой вид спорта, где всё равно решают какие-то мелочи. Я футбол смотрю, одна команда атакует и не забивает гол. Тут раз и 1:0 в другую сторону. В теннисе то же самое бывает. Ведёшь игру, ведёшь, потом где-то тебя брейканули и матч поменялся, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.