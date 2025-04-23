Медведев — о турнире в Мадриде: после Монако отравился на 4 дня, но сейчас играю хорошо

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что успел привыкнуть к грунтовому покрытию в преддверии турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

— Как ощущения на грунте? Ты говорил, что в этом году было много времени привыкнуть к покрытию.

— Хорошие. После Монако, к сожалению, отравился, подхватил какой-то вирус. Четыре-пять дней не тренировался, хотя хотел сразу начать подготовку. Но действительно хорошо играю, посмотрим, как будет, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.