Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде

76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче первого раунда она обыграла 136-ю ракетку мира представительницу Венгрии Панну Удварди. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Блинкова выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Удварди один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.