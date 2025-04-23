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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде
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76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче первого раунда она обыграла 136-ю ракетку мира представительницу Венгрии Панну Удварди. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 16:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Блинкова выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Удварди один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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