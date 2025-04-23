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Даниил Медведев оценил уровень своей игры на текущем отрезке сезона

Даниил Медведев оценил уровень своей игры на текущем отрезке сезона
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень своей игры на текущем отрезке сезона.

— Ты говорил, что предсезонка была одной из лучших в карьере. А начало года — чуть ли не худшее. Как ты это коррелируешь?
— Это никак не связано. Бывают разные периоды. Немножко неудачный период в плане результатов, потому что по игре была куча разных матчей. В Дохе сыграл два крутых матча — отравился. В Индиан-Уэллсе набрал форму — в Майами спина заболела. С предсезонкой это никак не связано. Обычно чем лучше я её проводил, тем лучше я играл. Она нацелена на весь год вперёд, поэтому надеюсь, что это даст плоды в течение него.

— По ощущениям ты недалеко от своего уровня?
— 100% рядом. Где-то я уже на нём. Это уже вопрос уверенности, где-то подать эйс, а не двойную, где-то забить навылет, а не ошибиться. Это уже не про теннис, не про тренировки, а про уверенность в своих силах. Это приходит с победами, поэтому надо побеждать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Андреем Панковым.

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