Вероника Кудерметова уверенно обыграла сестру Полину на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину Кудерметову, занимающую в рейтинге 54-ю строчку, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча первого круга завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:45 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Вероника выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Полины один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Отметим, 27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграли друг с другом на турнире. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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