Медведев узнал соперника по второму кругу турнира в Мадриде

71-я ракетка мира сербский теннисист Ласло Джере станет соперником россиянина Даниила Медведева во втором круге теннисного турнира категории «Мастерс» в Мадриде.
В матче первого круга турнира в Мадриде Джере был сильнее 112-й ракетки мира итальянца Фабио Фоньини – 6:2, 6:3.
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Матч продлился 1 час 9 минут. Джере сделал семь подач навылет, совершив при этом всего одну двойную ошибку и реализовав четыре брейк-пойнта из восьми. Фоньини сделал семь двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх.
Медведев встречался с Джере три раза и дважды выходил победителем в очных противостояниях. Последний раз игроки сыграли друг с другом в 2023 году на травяном турнире в Галле, где российский теннисист одержал победу со счётом 6:3, 6:7, 6:3. Матч второго круга между Медведевым и Джере запланирован на 24 апреля.
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