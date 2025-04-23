Потапова одержала волевую победу над Крюгер на старте «тысячника» в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Крюгер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Потаповой ни одного эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.