«Терпение очень важно». Медведев — о тренировочном процессе

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём тренировочном процессе.

— Как тренировки с Жилем помогают в поиске нового уровня? Что изменилось?

— Сложно ответить точно. Есть вещи, которые всегда делаешь. Подача та же — выходишь и подаёшь в зоны. Тут тяжело что-то поменять. А есть новые удары, есть удары, которые давно не отрабатывали. Идёт постоянный поиск работы.

— А терпение можно натренировать?

— Психологию можно. Есть разные техники. Иногда подышать вот можно, мне бы в какие-то моменты помогло, но я не успеваю об этом подумать. Это на тренировках нарабатывается. Тупой, конечно, пример, но сегодня на тренировке я проигрывал Хачанову — 0:3, пришлось потерпеть, однако вернулся и нормально закончил сет. Терпение очень важно, но это именно моральная история, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Андреем Панковым.