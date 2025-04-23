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Медведев — о доминации Синнера в туре: человек вообще почти не проигрывает

Медведев — о доминации Синнера в туре: человек вообще почти не проигрывает
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о выступлениях первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

— Тренер Синнера сказал, что одной из первых целей для них было победить тебя. Какой секрет они нашли?
— Тяжело сказать. Когда я его обыгрывал, он играл хорошо, но он стоял в топ-15, топ-20. Да, он нашёл что-то против меня, но не только против меня — человек вообще почти не проигрывает. Что он, резко нашёл против всех отдельную тактику? Сомневаюсь. Синнер просто стал лучше играть, подавать, его стало тяжело брейкануть. Играет он лучше, чем до этого и против меня, и против всех остальных, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Андреем Панковым.

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