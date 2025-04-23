«Надо побеждать». Даниил Медведев оценил своё положение в мировом рейтинге

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём положении в мировом рейтинге в преддверии турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

— На тебя давит рейтинг? Ведь при худших раскладах ты можешь выпасть из посева.

— Всегда лучше быть сеяным. Это даёт более лёгкие сетки, получаешь игроков, которые играют круто, но не всегда могут поддержать уровень на протяжении всего турнира. Однако вернуть рейтинг можно — надо побеждать. Хотя это не всегда самое главное, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Андреем Панковым.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.