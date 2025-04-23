Потапова прокомментировала непростую победу над Крюгер в первом круге турнира в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга он одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

— Матч поначалу не в ту сторону шёл. Получилась волевая победа. За счёт чего удалось сломить соперницу?

— Я считаю, что удалось сломить за счёт правильно подобранной тактики, ну и, конечно же, воли к победе, желания не сдаваться. Так сказать, следование плану, который обсуждали с командой до матча, и это работало весь поединок на самом деле, особенно на приёме, — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.