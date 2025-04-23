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Потапова прокомментировала непростую победу над Крюгер в первом круге турнира в Мадриде

Потапова прокомментировала непростую победу над Крюгер в первом круге турнира в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга он одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 2
6 7 		6 6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Матч поначалу не в ту сторону шёл. Получилась волевая победа. За счёт чего удалось сломить соперницу?
— Я считаю, что удалось сломить за счёт правильно подобранной тактики, ну и, конечно же, воли к победе, желания не сдаваться. Так сказать, следование плану, который обсуждали с командой до матча, и это работало весь поединок на самом деле, особенно на приёме, — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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