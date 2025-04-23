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«Наверное, ничем не удивила». Потапова — о сопернице по первому кругу в Мадриде

«Наверное, ничем не удивила». Потапова — о сопернице по первому кругу в Мадриде
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39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова рассказала о том, чем удивила её в матче первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде 40-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:05 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 2
6 7 		6 6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Чем-то удивила вас Эшлин Крюгер? Вы же с ней не никогда не играли.
— Нет, не играла, но смотрела много её матчей. На самом деле девочка-то на слуху в последнее время. Удивить, наверное, ничем не удивила, потому что, в принципе, всё ожидалось. То, что будет подавать хорошо, сильно, особенно с её ростом. То, что будет бить сильно, – тоже ожидалось. Не будет любить длинные розыгрыши. В общем, в принципе, ничем не удивила, но, конечно же, должна отдать ей должное. Я думаю, что у неё есть все возможности с её габаритами и игрой зайти в топ-10. Желаю ей этого, – сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге турнира в Мадриде Потапова сыграет против восьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь. Встреча запланирована на 25 апреля.

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