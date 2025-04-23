«Наверное, ничем не удивила». Потапова — о сопернице по первому кругу в Мадриде

39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова рассказала о том, чем удивила её в матче первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде 40-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер.
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— Чем-то удивила вас Эшлин Крюгер? Вы же с ней не никогда не играли.
— Нет, не играла, но смотрела много её матчей. На самом деле девочка-то на слуху в последнее время. Удивить, наверное, ничем не удивила, потому что, в принципе, всё ожидалось. То, что будет подавать хорошо, сильно, особенно с её ростом. То, что будет бить сильно, – тоже ожидалось. Не будет любить длинные розыгрыши. В общем, в принципе, ничем не удивила, но, конечно же, должна отдать ей должное. Я думаю, что у неё есть все возможности с её габаритами и игрой зайти в топ-10. Желаю ей этого, – сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Во втором круге турнира в Мадриде Потапова сыграет против восьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь. Встреча запланирована на 25 апреля.
- 23 апреля 2025
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