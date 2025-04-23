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Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде
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49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она одержала победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 15:25 МСК
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ламенс выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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