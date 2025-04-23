Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде

49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она одержала победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ламенс выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.