Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде
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49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она одержала победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 15:25 МСК
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
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Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Ламенс выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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