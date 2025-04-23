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Вероника Кудерметова — о победе над сестрой: никому не пожелаешь испытывать такие эмоции

Вероника Кудерметова — о победе над сестрой: никому не пожелаешь испытывать такие эмоции
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о победе над сестрой Полиной Кудерметовой, занимающей в рейтинге 54-ю строчку, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча первого круга завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

— Вероника, наверное, с такой победой сильно поздравлять нельзя. Вас уже много раз спрашивали, но всё-таки что вы ощущаете, когда на той стороне корта ваша родная сестра?
— На самом деле, наверное, очень тяжёлые эмоции внутри меня были как во время матча, так и сейчас. Потому что очень трудно играть против своего самого близкого человека, которого ты всё время поддерживаешь. Вы с ранних лет идёте вместе, и даже, наверное, никому не пожелаешь испытывать такие эмоции, которые испытывала я сегодня, — передаёт слова Вероники корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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