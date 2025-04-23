Вероника Кудерметова — о победе над сестрой: никому не пожелаешь испытывать такие эмоции

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о победе над сестрой Полиной Кудерметовой, занимающей в рейтинге 54-ю строчку, на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. Встреча первого круга завершилась со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
— Вероника, наверное, с такой победой сильно поздравлять нельзя. Вас уже много раз спрашивали, но всё-таки что вы ощущаете, когда на той стороне корта ваша родная сестра?
— На самом деле, наверное, очень тяжёлые эмоции внутри меня были как во время матча, так и сейчас. Потому что очень трудно играть против своего самого близкого человека, которого ты всё время поддерживаешь. Вы с ранних лет идёте вместе, и даже, наверное, никому не пожелаешь испытывать такие эмоции, которые испытывала я сегодня, — передаёт слова Вероники корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 23 апреля 2025
-
21:55
-
21:36
-
20:59
-
20:58
-
20:46
-
20:31
-
20:30
-
20:18
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:20
-
19:20
-
18:59
-
18:43
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
16:37
-
16:19
-
16:04
-
15:34
-
15:19
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
13:56
-
13:50
-
13:48
-
13:41
-
13:33
-
13:30
-
12:56
-
12:46
-
12:36