Ольга Данилович уверенно обыграла Азаренко в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде

39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Данилович выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Азаренко два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.