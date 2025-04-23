Ольга Данилович уверенно обыграла Азаренко в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
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Ольга Данилович
О. Данилович
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Данилович выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Азаренко два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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