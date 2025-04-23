Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольга Данилович уверенно обыграла Азаренко в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Ольга Данилович уверенно обыграла Азаренко в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде
Комментарии

39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она в двух сетах обыграла 48-ю ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Данилович выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Азаренко два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android