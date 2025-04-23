«Посмотрим, что покажет обследование». Алькарас — о своём участии в Мадриде

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас не уверен насчёт своего участия в турнире серии «Мастерс» в Мадриде и ещё не проводил тренировок к турниру. Ожидается, что он объявит о своём решении принимать участие в турнире 24 апреля.

«Физически я чувствую себя хорошо, я прошёл обследование, посмотрим, что покажут результаты. Я привык играть с болями, надеюсь, что смогу насладиться турниром в Мадриде. Я настроен позитивно, и всё возможно. Мадрид всегда особенный, я стараюсь сделать невозможное, чтобы приехать сюда, хотя иногда нужно слушать своё тело», – приводит слова Алькараса Cadenaser.

Напомним, Алькарас получил травму во время финального матча турнира АТР-500 в Барселоне, в котором он уступил датчанину Хольгеру Руне — 6:7, 2:6.