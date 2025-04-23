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Бьянка Андрееску одержала первую победу с октября прошлого года

Бьянка Андрееску одержала первую победу с октября прошлого года
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132-я ракетка мира представительница Канады Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, одержав первую с октября 2024 года победу. В матче первого круга она одолела американку Маккартни Кесслер. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 20:05 МСК
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Андрееску выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кесслер ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге турнира в Мадриде Андрееску сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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