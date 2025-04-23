Бьянка Андрееску одержала первую победу с октября прошлого года

132-я ракетка мира представительница Канады Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, одержав первую с октября 2024 года победу. В матче первого круга она одолела американку Маккартни Кесслер. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Андрееску выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Кесслер ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге турнира в Мадриде Андрееску сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.