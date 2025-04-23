Бублик обыграл Михельсена и встретится во втором круге Мадрида с Попыриным

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде, обыграв 38-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена — 7:6, 7:6.

Матч продлился 1 час 47 минут. За это время казахстанский теннисист сделал 11 эйсов и три двойные ошибки. Бублик реализовал один брейк-поинт из восьми. Михельсен провёл матч без двойных ошибок и сделал одну подачу навылет, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти.

Во втором круге турнира в Мадриде Бублик сыграет против 26-й ракетки мира австралийца Алексея Попырина. Попырин посеян на турнире под 25-м номером.