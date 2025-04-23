Бублик обыграл Михельсена и встретится во втором круге Мадрида с Попыриным
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде, обыграв 38-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена — 7:6, 7:6.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 19:35 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продлился 1 час 47 минут. За это время казахстанский теннисист сделал 11 эйсов и три двойные ошибки. Бублик реализовал один брейк-поинт из восьми. Михельсен провёл матч без двойных ошибок и сделал одну подачу навылет, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти.
Во втором круге турнира в Мадриде Бублик сыграет против 26-й ракетки мира австралийца Алексея Попырина. Попырин посеян на турнире под 25-м номером.
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