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Вероника Кудерметова — о сестре: Полина повзрослела, это дало прекрасный результат

Вероника Кудерметова — о сестре: Полина повзрослела, это дало прекрасный результат
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась об игре сестры Полины Кудерметовой, занимающей в рейтинге 54-ю строчку.

— У вас ни одного официального матча не было, а вот были какие-то поединки на другом уровне или вы вообще никогда не играли друг с другом?
— Нет, нет, вообще даже намёков не было, пару разминок вместе только. В Корее мы разминались вместе, тренировка одна в Индиан-Уэллсе была, но никогда серьёзные розыгрыши не проводили.

— Вы же следите за её карьерой, как она продвигается, и в этом году она так выстрелила. За счёт чего, как считаете?
— Думаю, благодаря той работе, которую она проделывает. Сейчас у неё появился новый тренер. Наверное, Полина повзрослела, смогла фокусировать свои мысли на правильные и нужные вещи, и это дало прекрасный результат, — сказала Вероника Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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