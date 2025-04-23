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Вероника Кудерметова высказалась о предстоящем матче с Бадосой на турнире в Мадриде

Вероника Кудерметова высказалась о предстоящем матче с Бадосой на турнире в Мадриде
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о предстоящем матче с испанкой Паулой Бадосой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

— Следующая соперница — Паула Бадоса, вы здорово играли, у вас счёт личных встреч 4-2. Что о ней скажете и какой нам матч ожидать?
— Хороший игрок, в этом сезоне показывает прекрасный теннис, прекрасные результаты, очень агрессивная, удар справа, подача мощная, наверное, этого нужно опасаться. Но я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, сфокусироваться на правильных вещах, которые тоже могут принести ей дискомфорт от моей игры, и постараюсь от начала до конца продемонстрировать теннис высокого уровня, — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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