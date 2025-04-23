Паула Бадоса рассказала о том, какие качества взяла бы у других теннисисток

Девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала о том, какие качества и у каких соперниц по туру она бы приобрела для себя.

«Взять бы быстроту у Иги Швёнтек или у Коко Гауфф. Я более крупная, сильная, взрывная, но, возможно, двигаюсь не так быстро, как они, — они пониже и порасторопнее. Если бы я могла добираться до мячей так, как они, да ещё с моей мощью — это было бы идеально», – приводит слова теннисистки Eurosport Spain.

На турнире WTA-1000 в Мадриде Бадоса сыграет в матче второго круга против 52-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой. Встреча запланирована на 25 апреля. Для испанки этот матч станет первым после турнира WTA-1000 в Майами, где ей пришлось сняться из-за травмы спины в четвёртом круге соревнований.